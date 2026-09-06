"مسيرتان انتحاريتان في علي الطاهر".. اسرائيل تزعم وتنشر!

زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه بنى تحتية تابعة لحزب الله .



وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه "سلاح الجو هاجم مستودعات وسائل قتالية ومبانٍ كانت مخصصة لاستخدام عناصر حزب الله لتخطيط وتوجيه مخططات في المنطقة الأمنية".



وادعى أيضاً، "هاجم جيش الدفاع مقر قيادة تابعًا لحزب الله أُقيم داخل مبنى كان يُستخدم سابقًا كمستشفى في ، كما نُفذت رداً على محاولة تنفيذ عملية أمس ضد قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة مرتفعات ، والتي أُطلقت في إطارها مسيّرتان انتحاريتان باتجاه ، ولا إصابات في صفوف قواتنا".



وزعم "قبل تنفيذ الغارات، اتُّخذت إجراءات لتقليص الضرر المتوقع للمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وإجراء استطلاع جوي، وسنواصل العمل في منطقة مرتفعات علي الطاهر، ولن نسمح في المنطقة بالدفع بمخططات ضد قوات جيش الدفاع وتنفيذها".