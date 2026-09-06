عن معضلة "حزب الله".. ماذا قال جعجع؟

وقال: "لقد كان بانتظار ولكن أصبح واضحا الآن ان إيران بالذات محاصرة وهي بانتظار بارقة خلاص من مكان ما غير موجود فعلاً وبالتالي ما الذي ينتظره حزب الله؟ إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تذاك على حل أجنحته العسكرية والأمنية وإما على أن تحزم أمرها. وللمسؤولين نقول إنه من دون حل معضلة حزب الله في أنتم تفلحون وتحرثون في البحر".وأضاف: "الحكومة قامت ببعض الإصلاحات ولم تنبعث منها روائح فساد لكن النزاهة لا تقاس فقط بغياب الفضيحة بل بسرعة الإصلاح، فالمطلوب كثير فيما العمل بطيء ولا يتم أحياناً وفق الأصول المؤسساتية السليمة".