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محليات

عن معضلة "حزب الله".. ماذا قال جعجع؟

2026-09-06 | 12:55
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عن معضلة &quot;حزب الله&quot;.. ماذا قال جعجع؟
عن معضلة "حزب الله".. ماذا قال جعجع؟

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "اننا لا نستطيع إضاعة المزيد من الوقت وأمامنا أيام أكثر صعوبة بعد، رئيس الجمهورية قام بخطوة أولى في الاتجاه الصحيح فلماذا لم يستجبْ حزب الله حتى الساعة؟ إنها ساعة الحقيقة والقرارات الصعبة كما دائماً في الأيام الصعبة فنحن نستطيع لعن إسرائيل قدر ما تشاؤون لكن هذا لن يوقف عدواناً ولن يعيد إعمار بيت مهدّم واحد".

وقال: "لقد كان حزب الله بانتظار إيران ولكن أصبح واضحا الآن ان إيران بالذات محاصرة وهي بانتظار بارقة خلاص من مكان ما غير موجود فعلاً وبالتالي ما الذي ينتظره حزب الله؟ إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تذاك على حل أجنحته العسكرية والأمنية وإما على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها. وللمسؤولين نقول إنه من دون حل معضلة حزب الله في لبنان أنتم تفلحون وتحرثون في البحر".

وأضاف: "الحكومة قامت ببعض الإصلاحات ولم تنبعث منها روائح فساد لكن النزاهة لا تقاس فقط بغياب الفضيحة بل بسرعة الإصلاح، فالمطلوب كثير فيما العمل بطيء ولا يتم أحياناً وفق الأصول المؤسساتية السليمة".
 
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معمل تزوير ومخدرات وأسلحة.. ماذا ضبط الجيش في بعلبك؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وبريتال – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين وسوريَّين وضبطت في حوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة أخرى، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وضبطت معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية، ومبالغ مالية مزورة، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

13:20

معمل تزوير ومخدرات وأسلحة.. ماذا ضبط الجيش في بعلبك؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وبريتال – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين وسوريَّين وضبطت في حوزتهم مخدرات وأسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت وحدة أخرى، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وضبطت معملًا لتزوير العملات والمستندات الرسمية، ومبالغ مالية مزورة، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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