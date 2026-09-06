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قناة الجديد
2026
07:22
نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد
06:00
بعد استهداف مستشفى جنوباً.. بيان لوزارة الصحة
05:55
بعد تضرر مبناها في النبطية.. المالية تعلن خطة طوارئ لتسيير المعاملات
05:43
سرقة في هذه المنطقة.. وقوى الأمن تبحث عن امرأتين
05:34
وزارة الصحة تكشف حصيلة الغارات على النبطية ومحيطها
محليات
مراسل الجديد: الغارة استهدفت سيارة مدنية تقلّ مسعفين في كشافة الرسالة ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين أحدهما حالته حرجة
2026-09-06 | 18:47
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مراسل الجديد: الغارة استهدفت سيارة مدنية تقلّ مسعفين في كشافة الرسالة ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين أحدهما حالته حرجة
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محليات
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"مسيرتان انتحاريتان في علي الطاهر".. اسرائيل تزعم وتنشر!
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10:42
نشرة الاخبار المسائية من قناة الجديد
2026-09-05
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2026
2026-09-05
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