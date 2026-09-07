الدفاع المدني: عناصرنا تعمل على انتشال جثامين شهداء ورفع الأنقاض في كفررمان

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عرض مع الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية عمل المنظمة وبرامجها في لبنان والجهود التي تقوم بها في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والمؤسسات