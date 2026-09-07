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محليات

الدفاع المدني: عناصرنا تعمل على انتشال جثامين شهداء ورفع الأنقاض في كفررمان

2026-09-07 | 03:35
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الدفاع المدني: عناصرنا تعمل على انتشال جثامين شهداء ورفع الأنقاض في كفررمان
الدفاع المدني: عناصرنا تعمل على انتشال جثامين شهداء ورفع الأنقاض في كفررمان
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الدفاع المدني: عناصرنا تعمل على انتشال جثامين شهداء ورفع الأنقاض في كفررمان

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