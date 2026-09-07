وزارة الصحة: 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان و 11 جريحا من بينهم 4 أطفال وسيدتان ومسعف في الهيئة الصحية إثر الغارة التي إستهدفت منزلا في بلدة كفررمان قضاء النبطية