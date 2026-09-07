خبر سارّ للموظفين.. زيادة مرتقبة والأسمر يكشف التفاصيل

حتمًا إلى أكثر من 450 ألف ليرة، على أن يُربط مستقبلًا بتطور أسعار المحروقات.

وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أوضح أن أي تعديل يجب أن يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والأمني والاجتماعي الراهن، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المطلوب لتأمين معيشة أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص يقدَّر بنحو 1200 شهريًا.

وأكد أن البحث في تعديل الأجور سيكون أكثر جدية هذه المرة، مع مراعاة التفاوت في الظروف المعيشية بين وجبل من جهة، والجنوب والبقاع والشمال من جهة أخرى.

وأشار الأسمر إلى أن سيشمل أيضًا التعويضات العائلية، ضمن حزمة المطالب المتعلقة بتحسين أوضاع العاملين والموظفين.