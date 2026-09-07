أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

رعب وتحليق مكثف.. مسيرة تلاحق إمرأة (فيديو)

2026-09-07 | 10:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رعب وتحليق مكثف.. مسيرة تلاحق إمرأة (فيديو)

إنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر مسيرة إسرائيلية وهي تلاحق إمرأة في محيط سوق الخضار بمدينة النبطية جنوبي لبنان.

مقالات ذات صلة
رعب وتحليق مكثف.. مسيرة تلاحق إمرأة (فيديو)

ريلز الجديد

محليات

لبنان

جنوب لبنان

مسيرة إسرائيلية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عقارات شيعية خارج مربع نفوذ الحزب (أسرار النهار)
بالفيديو - لحظة الغارة على دير الزهراني

اقرأ ايضا في محليات

ما بعد اليونيفيل والتصعيد جنوبًا.. في لقاء سلام ووزير العدل الفرنسي
11:16

ما بعد اليونيفيل والتصعيد جنوبًا.. في لقاء سلام ووزير العدل الفرنسي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان ، والوفد المرافق، في حضور وزير العدل عادل نصار والسفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل.

وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية–الفرنسية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والعدلي، ودعم مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز استقلالية القضاء، ولا سيما في ضوء التعاون القائم بين وزارتي العدل في البلدين.

كما تناول البحث التطورات في الجنوب، في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير، والمساعي المبذولة على الصعيد الدبلوماسي، بما يفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعودة الاستقرار إلى الجنوب.

كذلك، جرى التداول في مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وأهمية تفادي أي فراغ ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

11:16

ما بعد اليونيفيل والتصعيد جنوبًا.. في لقاء سلام ووزير العدل الفرنسي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان ، والوفد المرافق، في حضور وزير العدل عادل نصار والسفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل.

وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية–الفرنسية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والعدلي، ودعم مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز استقلالية القضاء، ولا سيما في ضوء التعاون القائم بين وزارتي العدل في البلدين.

كما تناول البحث التطورات في الجنوب، في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير، والمساعي المبذولة على الصعيد الدبلوماسي، بما يفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعودة الاستقرار إلى الجنوب.

كذلك، جرى التداول في مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وأهمية تفادي أي فراغ ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

لا فواتير ومخالفات بالجملة.. والعقوبات بالمرصاد | شاهد الفيديو
10:30

لا فواتير ومخالفات بالجملة.. والعقوبات بالمرصاد | شاهد الفيديو

لا فواتير ومخالفات بالجملة.. والعقوبات بالمرصاد

10:30

لا فواتير ومخالفات بالجملة.. والعقوبات بالمرصاد | شاهد الفيديو

لا فواتير ومخالفات بالجملة.. والعقوبات بالمرصاد

يحدث الآن

اخترنا لكم
ما بعد اليونيفيل والتصعيد جنوبًا.. في لقاء سلام ووزير العدل الفرنسي
11:16
لا فواتير ومخالفات بالجملة.. والعقوبات بالمرصاد | شاهد الفيديو
10:30
مراسل الجديد: غارة على طريق سجد - الريحان في منطقة اقليم التفاح قضاء النبطية
10:06
خبر سارّ للموظفين.. زيادة مرتقبة والأسمر يكشف التفاصيل
09:47
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة عنصرين من وحدة استطلاع غولاني بجروح طفيفة خلال اشتباك مع عناصر من "حزب الله" في منطقة الشقيف جنوبي لبنان
09:29
اشتباك وجهاً لوجه في الشقيف.. بيان للجيش الإسرائيلي
09:25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026