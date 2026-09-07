مراسل الجديد: غارة إستهدفت المنصوري في قضاء صور

مصادر دبلوماسية للجديد: موعد المفاوضات في منتصف أيلول يرجح ترحيله الى الأيام الـ 10 الأخيرة من الشهر الحالي دون أي جزم والاجتماع سيكون بمستوى "خبراء" ولا تأثيرات في الملف الميداني والسياسي