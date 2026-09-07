الجنوب بعد علي الطاهر.. وقائع ميدانية تسبق التفاوض؟ (الجمهورية)

كتبت صحيفة "الجمهورية"



يرى مصدر ديبلوماسي متابع للملف الجنوبي "أنّ التطوُّر الأكثر دلالة في الأيام تمثل في انتقال إلى إعلان "السيطرة العملياتية" على مرتفعات علي الطاهر، في وقت واصلت تدمير البنية التحتية التي قالت إنّها اكتشفتها في المنطقة. وأهمية علي الطاهر لا تكمن فقط في قيمتها العسكرية، بل في كونها تحوَّلت اختباراً سياسياً لسلوك مختلف الأطراف. فبعد أشهر من العمليات والضغط ، بات السؤال المطروح: هل نحن أمام مسار تصعيد يُراد منه فرض وقائع ، أم أمام عملية إعادة ترتيب للميدان تسبق تسوية أوسع؟".

ويتوقف المصدر عند التحوُّل في خطاب " " بعد إعلان السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر، معتبراً "أنّ الانتقال من التقليل من أهمية الموقع إلى الصمت السياسي والإعلامي يستحق التوقف عنده، من دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود قرار نهائي بتسليم السلاح أو التخلّي عن المواجهة" . ويضيف، أنّ "إخلاء الحزب للمرتفعات قبل دخول الجيش إليها، يفتح الباب أمام قراءات متعددة، بينها احتمال أن يكون الإخلاء جزءاً من إعادة انتشار ميداني أو من ترتيبات غير معلنة مرتبطة بالمسار التفاوضي". ويرى المصدر، أنّ أهمية التحرُّك الأميركي لا تكمن فقط في تحديد موعد الجولة المقبلة، بل في محاولة اختبار استعداد إسرائيل للانتقال من إدارة الوضع الميداني إلى البحث في ترتيبات قابلة للتنفيذ".



وبحسب القراءة الديبلوماسية، فإنّ الجنوب يقف حالياً أمام مسارَين متوازيَين: الأول عسكري يقوم على استمرار الضغط الإسرائيلي وتثبيت مواقع متقدّمة وفرض وقائع ؛ والثاني سياسي يقوم على تحويل هذه الوقائع عناصر تفاوضية في إطار الاتفاق الذي ترعاه .



ويحذّر الديبلوماسي من أنّ استمرار العمليات العسكرية بالتزامن مع جمود التفاوض، قد يقود إلى نتيجة عكسية، إذ إنّ كل تغيير ميداني إسرائيلي يمكن أن يرفع سقف المطالب في طاولة المفاوضات، فيما يؤدّي كل تصعيد من جانب "حزب الله" إلى منح إسرائيل ذريعة إضافية للإبقاء على انتشارها.