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محليات

النائب فراس حمدان: انتشار الجيش في النبطية يشكّل إنجازًا وخطوة في الاتجاه الصحيح

2026-09-08 | 12:13
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النائب فراس حمدان: انتشار الجيش في النبطية يشكّل إنجازًا وخطوة في الاتجاه الصحيح
النائب فراس حمدان: انتشار الجيش في النبطية يشكّل إنجازًا وخطوة في الاتجاه الصحيح

اعتبر النائب فراس حمدان أن "انتشار الجيش اللبناني في النبطية يشكّل إنجازًا وخطوة في الاتجاه الصحيح"،

مشددًا في منشور على منصة "أكس" على "ضرورة ألا يكون هذا الانتشار عابرًا أو مؤقتًا، وأن يُستكمل بخطوات فاعلة ومستدامة لتثبيت سلطة الدولة على الأرض".

وقال حمدان: "مشهد سيدة جنوبية ترشّ الأرز على عناصر الجيش اللبناني في النبطية يختصر كل شيء"، معتبرًا أنه "يعكس شوق أهل الجنوب إلى دولتهم وجيشهم وإلى أن تكون الدولة صاحبة القرار".

وأشار إلى أنه "كان قد دعا، قبل يومين، الدولة اللبنانية بكافة أركانها إلى نشر الجيش في عاصمة المحافظة، لافتًا إلى "نداء النبطية" الذي وقّعه أكثر من 700 مواطن، معظمهم من أبناء المدينة وجوارها، للمطالبة بأن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه المدينة".

ودعا حمدان إلى "إقامة نقاط ثابتة ومتحركة للجيش والقوى الأمنية في النبطية والقرى المحيطة"، مؤكدًا أن "عاصمة المحافظة يجب أن تكون في كنف الدولة ومؤسساتها، لا رهينةً ولا ساحةً لأي جهة".

وختم بالقول: "حين تحضر الدولة، يحتضنها أهلها. وحين تحزم الدولة أمرها، لا تحتاج إلى إذن من أحد. النبطية لأهلها، والجنوب للدولة، والقرار للدولة".
 
 
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