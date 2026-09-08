النائب فراس حمدان: انتشار الجيش في النبطية يشكّل إنجازًا وخطوة في الاتجاه الصحيح

اعتبر النائب فراس حمدان أن "انتشار في النبطية يشكّل إنجازًا وخطوة في الاتجاه الصحيح"،

مشددًا في منشور على منصة "أكس" على "ضرورة ألا يكون هذا الانتشار عابرًا أو مؤقتًا، وأن يُستكمل بخطوات فاعلة ومستدامة لتثبيت سلطة ".



وقال حمدان: " سيدة جنوبية ترشّ الأرز على عناصر في النبطية يختصر كل شيء"، معتبرًا أنه "يعكس شوق أهل الجنوب إلى دولتهم وجيشهم وإلى أن تكون الدولة صاحبة القرار".



وأشار إلى أنه "كان قد دعا، قبل يومين، بكافة أركانها إلى نشر الجيش في عاصمة ، لافتًا إلى "نداء النبطية" الذي وقّعه أكثر من 700 مواطن، معظمهم من أبناء المدينة وجوارها، للمطالبة بأن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه المدينة".



ودعا حمدان إلى "إقامة نقاط ثابتة ومتحركة للجيش والقوى الأمنية في النبطية والقرى المحيطة"، مؤكدًا أن "عاصمة المحافظة يجب أن تكون في كنف الدولة ومؤسساتها، لا رهينةً ولا ساحةً لأي جهة".



وختم بالقول: "حين تحضر الدولة، يحتضنها أهلها. وحين تحزم الدولة أمرها، لا تحتاج إلى إذن من أحد. النبطية لأهلها، والجنوب للدولة، والقرار للدولة".