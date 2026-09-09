الموجز الاخباري من قناة الجديد

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سلام: نحيّي جهود الجيش اللبناني وإجراءاته لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة بما يسهم في طمأنة المواطنين وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة الأهالي
سلام: نحيّي جهود الجيش اللبناني وإجراءاته لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة بما يسهم في طمأنة المواطنين وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة الأهالي
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