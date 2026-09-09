الموجز الاخباري من قناة الجديد

سلام: نحيّي جهود الجيش اللبناني وإجراءاته لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة بما يسهم في طمأنة المواطنين وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة الأهالي

سلام: نحيّي جهود الجيش اللبناني وإجراءاته لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة بما يسهم في طمأنة المواطنين وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة الأهالي