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محليات

"لا تغطية ولا استثناء".. "أمل" تدعو لملاحقة أصحاب المولدات المخالفة

2026-09-09 | 16:23
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&quot;لا تغطية ولا استثناء&quot;.. &quot;أمل&quot; تدعو لملاحقة أصحاب المولدات المخالفة
"لا تغطية ولا استثناء".. "أمل" تدعو لملاحقة أصحاب المولدات المخالفة

اوضحت "حركة امل" في بيان حول حلقة برنامج "هنا بيروت"، جاء فيه:

"إن هذا الكلام غير صحيح، ولا يمتّ إلى الواقع بصلة. وقد اقتصر دور المسؤول الحركي المعني على المساعدة في إجراء مصالحة بين الشخص المذكور وشريكه، بعدما كادت الخلافات المالية والتجارية بينهما أن تتخذ أبعادًا طائفية وسياسية لا علاقة لها بأصل النزاع.

ونؤكد بصورة قاطعة أن حركة أمل لا علاقة لها، من قريب أو بعيد، بملكية هذه المولدات أو إدارتها أو تشغيلها، ولم يحصل أي تنازل عنها لمصلحة الحركة بأي شكل من الأشكال.

وفي الوقت عينه، نشدد على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والجهات الإدارية والقضائية المختصة باتخاذ الإجراءات الحازمة بحق أي مخالفة يرتكبها مشغلو المولدات الخاصة، من دون أي تغطية أو استثناء، ولا سيما بالنسبة إلى المولدات التي جرى ذكرها في الحلقة، كما بالنسبة إلى سائر المولدات المخالفة، وذلك تطبيقًا للقانون وحمايةً لحقوق المواطنين."
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