"لا تغطية ولا استثناء".. "أمل" تدعو لملاحقة أصحاب المولدات المخالفة

ونؤكد بصورة قاطعة أن لا علاقة لها، من قريب أو بعيد، بملكية هذه المولدات أو إدارتها أو تشغيلها، ولم يحصل أي تنازل عنها لمصلحة الحركة بأي شكل من الأشكال.



وفي الوقت عينه، نشدد على ضرورة قيام والجهات الإدارية والقضائية المختصة باتخاذ الإجراءات الحازمة بحق أي مخالفة يرتكبها مشغلو المولدات الخاصة، من دون أي تغطية أو استثناء، ولا سيما بالنسبة إلى المولدات التي جرى ذكرها في الحلقة، كما بالنسبة إلى سائر المولدات المخالفة، وذلك تطبيقًا للقانون وحمايةً لحقوق المواطنين."