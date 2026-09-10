إذا تجاوز نتنياهو حدّه.. ماذا سيفعل الحزب؟ (اللواء)

قال قيادي بارز في لـصحيفة "اللواء" أن " غير معنية بالكشف عما يمكن أن تقوم به، وغير معنية باعطاء ما يريده بالتوقيت الذي يريده".