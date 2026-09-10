قرار جديد بشأن تركيب ألواح الطاقة الشمسية.. "الداخلية" تعمّم الشروط (صور)

شارك النائب فريد البستاني في المؤتمر الافتتاحي لمشروع "دعم إعداد الموازنة الوطنية وإدارتها وتحسين الإنفاق العام في لبنان"، الذي تنفذه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، بصورة رئيسية من خلال برنامج سيغما (SIGMA)، في السراي الكبير، حيث تناول في مداخلته أهمية تطوير منهجية إعداد الموازنة العامة واعتماد رؤية مالية متوسطة وطويلة المدى.