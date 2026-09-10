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محليات

رحال: السعودية ليست وحدها وأي مساس بأمنها هو مساس بأمننا جميعًا

2026-09-10 | 04:02
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رحال: السعودية ليست وحدها وأي مساس بأمنها هو مساس بأمننا جميعًا
رحال: السعودية ليست وحدها وأي مساس بأمنها هو مساس بأمننا جميعًا

استنكر الوزير السابق محمد رحال ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من اعتداءات واستهداف من جانب جماعة الحوثيين، معتبرًا أن ما يجري يشكل تهديدًا لأمن المملكة واستقرار المنطقة برمتها.

وشدد رحال على أن "المطلوب اليوم الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، لأنها تمثل عمقنا العربي والاستراتيجي، وأمنها واستقرارها جزء أساسي من أمن واستقرار العالم العربي"،
 وأعرب عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، وقال "الخزي والعار لكل من يستهدف أمن السعودية وسيادتها".

وأشار إلى أن استمرار إيران في استخدام أذرعها في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار "لن يؤدي إلى تحسين شروطها في أي تفاوض مع الجانب الأميركي، بل على العكس، سيزيد الضغوط عليها ويعقّد مسار أي تسوية مقبلة".

وأكد رحال أن المنطقة تحتاج في هذه المرحلة إلى التهدئة والحوار واحترام سيادة الدول، داعيًا إيران إلى وقف سياسة استخدام الوكلاء والساحات العربية كأدوات في اعتداءاتها على دول الجوار.

ودعا إلى «موقف عربي حازم وواضح في إدانة المعتدين والوقوف إلى جانب المملكة"، مؤكدًا أن "المملكة العربية السعودية ليست وحدها، وأي مساس بأمنها هو مساس بأمننا جميعًا".

وفي الختام، تقدم رحال من قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق «بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الذين ارتقوا جراء هذه الاعتداءات"، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل وللمملكة وشعبها دوام الأمن والاستقرار.
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