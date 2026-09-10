رحال: السعودية ليست وحدها وأي مساس بأمنها هو مساس بأمننا جميعًا

استنكر الوزير السابق محمد رحال ما تتعرض له من اعتداءات واستهداف من جانب جماعة الحوثيين، معتبرًا أن ما يجري يشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

وشدد رحال على أن "المطلوب الوقوف إلى جانب ، لأنها تمثل عمقنا والاستراتيجي، وأمنها واستقرارها جزء أساسي من أمن واستقرار العربي"،

وأعرب عن تضامنه مع قيادةً وشعباً، وقال "الخزي والعار لكل من يستهدف أمن وسيادتها".



وأشار إلى أن استمرار في استخدام أذرعها في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار "لن يؤدي إلى تحسين شروطها في أي تفاوض مع الجانب الأميركي، بل على العكس، سيزيد الضغوط عليها ويعقّد مسار أي تسوية مقبلة".



وأكد رحال أن المنطقة تحتاج في هذه المرحلة إلى التهدئة والحوار واحترام سيادة الدول، داعيًا إيران إلى وقف سياسة استخدام الوكلاء والساحات كأدوات في اعتداءاتها على دول الجوار.



ودعا إلى «موقف حازم وواضح في إدانة المعتدين والوقوف إلى جانب المملكة"، مؤكدًا أن "المملكة العربية السعودية ليست وحدها، وأي مساس بأمنها هو مساس بأمننا جميعًا".



وفي الختام، تقدم رحال من قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق «بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الذين ارتقوا جراء هذه الاعتداءات"، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل وللمملكة وشعبها دوام الأمن والاستقرار.