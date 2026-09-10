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محليات

كرامي: نقف مع السعودية في مواجهة أي اعتداء

2026-09-10 | 04:46
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كرامي: نقف مع السعودية في مواجهة أي اعتداء
كرامي: نقف مع السعودية في مواجهة أي اعتداء

استنكر رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي بشدة الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، معتبراً أن استهداف المملكة في أمنها واستقرارها هو استهداف للاستقرار العربي كله، ومحاولة جديدة لزجّ المنطقة في دائرة من الفوضى والتوتر.


وقال كرامي: "السعودية لم تكن يوماً بعيدة عن لبنان، ولم تتعامل مع اللبنانيين بمنطق المصالح الضيقة. وقفت إلى جانب لبنان في محنه، واحتضنت اللبنانيين في أصعب الظروف، وساهمت في إعادة إعمار بلدنا وفي حماية استقراره".

وأضاف: "لذلك، لا يكفي أن نتذكر المملكة عندما نحتاج إلى دعمها للبنان. هناك أيضاً مسؤولية في أن نقف إلى جانبها عندما تتعرض للاعتداء. التضامن ليس طريقاً باتجاه واحد، والوفاء للمملكة يكون بأن نبادلها الوقوف إلى جانبها، كما وقفت إلى جانب لبنان".

كلام كرامي جاء خلال استقباله وفوداً نقابية في دارته في طرابلس، شدّد فيه على أن "لبنان الذي نريده هو لبنان العربي الذي يعرف أصدقاءه ويحفظ لهم مواقفهم، ويرفض أن يكون منصة لاستهداف أي دولة عربية، كما يرفض أن تتحول الدول العربية إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية".

وختم قائلاً: "من طرابلس، التي تعرف جيداً معنى العلاقة التاريخية مع المملكة العربية السعودية، نقول بوضوح: نقف إلى جانب المملكة في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها، ونتمنى أن تبقى علاقات لبنان بأشقائه العرب قائمة على الاحترام والسيادة والوفاء المتبادل".
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