كرامي: نقف مع السعودية في مواجهة أي اعتداء

استنكر رئيس الكرامة النائب كرامي بشدة الاعتداءات التي تتعرض لها ، معتبراً أن استهداف في أمنها واستقرارها هو استهداف للاستقرار كله، ومحاولة لزجّ المنطقة في دائرة من الفوضى والتوتر.





وقال كرامي: " لم تكن يوماً بعيدة عن ، ولم تتعامل مع اللبنانيين بمنطق المصالح الضيقة. وقفت إلى جانب لبنان في محنه، واحتضنت اللبنانيين في أصعب الظروف، وساهمت في إعادة بلدنا وفي حماية استقراره".



وأضاف: "لذلك، لا يكفي أن نتذكر عندما نحتاج إلى دعمها للبنان. هناك أيضاً مسؤولية في أن نقف إلى جانبها عندما تتعرض للاعتداء. التضامن ليس طريقاً باتجاه واحد، والوفاء للمملكة يكون بأن نبادلها الوقوف إلى جانبها، كما وقفت إلى جانب لبنان".



كلام كرامي جاء خلال استقباله وفوداً نقابية في دارته في ، شدّد فيه على أن "لبنان الذي نريده هو لبنان الذي يعرف أصدقاءه ويحفظ لهم مواقفهم، ويرفض أن يكون منصة لاستهداف أي دولة عربية، كما يرفض أن تتحول الدول إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية".



وختم قائلاً: "من طرابلس، التي تعرف جيداً معنى العلاقة التاريخية مع ، نقول بوضوح: نقف إلى جانب المملكة في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها، ونتمنى أن تبقى علاقات لبنان بأشقائه العرب قائمة على الاحترام والسيادة والوفاء المتبادل".