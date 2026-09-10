حرارة فوق المعدلات ورطوبة مرتفعة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة : طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بنسبة الرطوبة في المناطق الساحلية ودرجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية وفوق الجبال.
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس
بين 22 و 32 م° ، بيروت
24 و32 م°، زحلة
بين 16 و 32 م°.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة.
السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ.
الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة .
-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.
-الرياح السطحية:شمالية غربية الى شمالية شرقية نهاراً ، متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 80 ٪
-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.