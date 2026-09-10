حرارة فوق المعدلات ورطوبة مرتفعة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة : طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بنسبة الرطوبة في المناطق الساحلية ودرجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية وفوق الجبال.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : بين 22 و 32 م° ، 24 و32 م°، بين 16 و 32 م°.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة.السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ.الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة .-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.-الرياح السطحية:شمالية غربية الى شمالية شرقية نهاراً ، متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 80 ٪-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.