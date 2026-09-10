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محليات

رصاصة أنهت حياة الأب.. ونجله فرّ متواريًّا

2026-09-10 | 05:43
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رصاصة أنهت حياة الأب.. ونجله فرّ متواريًّا
رصاصة أنهت حياة الأب.. ونجله فرّ متواريًّا

صـدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 25-8-2026 وفي محلّة برج البراجنة، وبسبب خلافات مادّية، أقدم المدعو ر. م. (مواليد العام 2006، لبناني) على إطلاق النار من بندقية نوع بومب أكشن باتّجاه والده المدعو أ. م. (مواليد العام 1968، لبناني)، فأصيب في رقبته ورأسه، ونقل على الأثر إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج، وما لبث أن فارق الحياة، وفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في مسرح الجريمة ومحيطه، للعمل على تحديد مكان وجود مطلق النار وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان اختبائه في داخل شقّة في بناء في محلّة طريق المطار. وبعملية رصد ومراقبة دقيقة، تمّت مداهمة الشقّة المذكورة وأوقف مطلق النار بداخلها.
بتفتيشه ضبط بحوزته:  مسدس حربي وممشط مع 10 طلقات صالحة للاستعمال، وطلقة داخل حجرة النار.

 بندقية نوع بومب أكشن لون أسود عليها آثار حمراء اللون، و10 طلقات نارية صالحة للاستعمال داخل كيس.

سُلّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
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الانتشار الأمني وتدابير السير.. بين وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن

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