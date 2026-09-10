توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

وقّعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في ومركز لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، الخميس، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وتطوير القدرات المؤسسية ودعم العمل المشترك.



وجرى توقيع المذكرة في مقر اللجنة في مقر رئاسة في المتحف، بحضور نائب ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الدكتور طارق متري، وسفير مملكة لدى فرانك مولن، ورئيس مكتب مركز لحوكمة قطاع الأمن في لبنان آدم ستيب-ريكوسكي، وأمين سر عام اللجنة الدكتور سامر حدارة.



وتأتي المذكرة بدعم من سفارة مملكة هولندا في لبنان، في إطار التعاون مع اللجنة الوطنية وتعزيز دورها في متابعة ملفات ، وتطوير آليات التنسيق وبناء القدرات ذات الصلة.



وأكدت المناسبة أهمية توسيع الشراكات بين المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة، بما يساهم في دعم عمل اللجنة الوطنية وتطوير قدراتها في تنفيذ مهامها وتعزيز احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني في لبنان.