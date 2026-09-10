لجنة أهالي السجناء في لبنان: وفاة سجين بعد 44 شهرا دون محاكمة



أعلنت لجنة أهالي السجناء في وفاة الموقوف الحمد (44 عاماً) في بعد 44 شهراً من التوقيف في دون محاكمة، حيث عانى من الإهمال الطبي حتى اكتشاف إصابته بالسرطان في مراحله .

وأكدت اللجنة أن هذه الوفاة هي الثالثة خلال أقل من شهر منذ إقرار في 12 آب الماضي، معتبرة أن استمرار تعطيل القانون يحوّل السجون إلى مقابر بطيئة.

وطالبت بالإسراع في إنفاذ القانون، محمّلة التعطيل السياسي مسؤولية الأرواح التي تُزهق داخل السجون.



