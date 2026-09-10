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2026-09-10 | 15:58
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بالفيديو - الجيش الإسرائيلي ينشر لحظة تفجير مرتفع علي الطاهر
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بالفيديو - الجيش الإسرائيلي ينشر لحظة تفجير مرتفع علي الطاهر
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