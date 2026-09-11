إلى سالكي ضهر البيدر: انتبهوا!

وأوضحت أن السير من البقاع باتجاه ضهر البيدر – بيروت يبقى مفتوحًا كالمعتاد، على أن تستمر هذه التدابير لغاية الساعة 17:30.
كشف الصحافي والكاتب السياسي سامي كليب في حلقة جديدة من برنامج "الحدث" عن تسوية كانت محتلمة قبل سقوط علي الطاهر
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، بأنّ "النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقائم على تسريع إنجاز معاملات المستشفيات لتحصيل مستحقّاتها وتأمين دفعات ماليّة منتظمة، يشكّل الحجر الأساس في تعزيز قدرتها على الاستمرار في استقبال المرضى المضمونين وعلاجهم على حساب الصندوق.