إلى سالكي ضهر البيدر: انتبهوا!

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، بأنّ "النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقائم على تسريع إنجاز معاملات المستشفيات لتحصيل مستحقّاتها وتأمين دفعات ماليّة منتظمة، يشكّل الحجر الأساس في تعزيز قدرتها على الاستمرار في استقبال المرضى المضمونين وعلاجهم على حساب الصندوق.

