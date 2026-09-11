إسرائيل توسع نطاقها والحزب يلتزم الصمت: ماذا بعد علي الطاهر؟ (المدن)

نفّذت تهديداتها بتفجير تلة علي الطاهر، وفي الوقت عينه أعلنت عن جولة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، ستُعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين في الإيطالية روما. وتحدثت هيئة البث عن رغبة أميركا في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى السيطرة عليها في جنوب .

قبل هذا وبعده، يلتزم الصمت، فلم يصدر موقفًا حيال التصعيد الخطير الذي شهده الجنوب، في وقت كان أغلب الظن أن لتلة علي الطاهر أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى حزب الله، وأن ستمنع السيطرة عليها أو تفجيرها، وإن استدعى الأمر العودة إلى توسيع الحرب مجددًا.

كل هذا لم يحصل. صعّدت إسرائيل واستبقت مؤتمر دعم الجيش، بتصفية حساباتها مع حزب الله قبل جلسة المفاوضات التي ستُعقد بناءً على رغبة لبنان، الذي لم يدع بابًا إلا وطرقه في سبيل تأمين عودة هذه المشهدية كمتنفّس للموقف الداعم للدبلوماسية، على أساس أنها الحل الوحيد لوقف عدوان إسرائيل المتمادي جنوبًا.