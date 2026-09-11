أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بلدية كفررمان تطالب بتعزيز انتشار الجيش.. وسلام يؤكد مواصلة العمل

2026-09-11 | 08:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بلدية كفررمان تطالب بتعزيز انتشار الجيش.. وسلام يؤكد مواصلة العمل
بلدية كفررمان تطالب بتعزيز انتشار الجيش.. وسلام يؤكد مواصلة العمل

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً من بلدية كفررمان، ضمّ رئيس البلدية الحاج عبدالله فرحات وعدداً من أعضاء المجلس البلدي، بحضور السيد صائب الزين، وعرض الوفد أمامه سلسلة من المطالب المتعلقة بملف العودة والتعافي.

وأوضح الرئيس سلام خلال اللقاء أن مجلس الإنماء والإعمار سيباشر قريباً تنفيذ مشاريعه في المنطقة، بعدما اكتملت الإجراءات التحضيرية اللازمة، مشيراً إلى أنه يتابع أيضاً المشاريع المتعلقة بالبلدة مع مجلس الجنوب.

وطلب الرئيس سلام من البلدية إعداد لائحة بالأولويات والاحتياجات الأكثر إلحاحاً في البلدة، وإجراء مسح للعائلات التي تحتاج إلى مساعدة في تأمين الإيواء أو البيوت الجاهزة، على أن تُعطى الأولوية للعائلات الأكثر حاجة والتي لا تتوافر أمامها بدائل للسكن، في ضوء محدودية الموارد والإمكانات المتاحة.

وأكد الرئيس سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت كفررمان وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال، يجري جمعها وتوثيقها من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.

وطالب الوفد بتعزيز انتشار الجيش، ولا سيما على الطرقات المؤدية إلى الخردلي ودوحة كفررمان، وكذلك بتعزيز حضور القوى الأمنية داخل البلدة، ولا سيما قوى الأمن الداخلي. وأكد الرئيس سلام أن العمل مستمر لتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية، بما يسهم في طمأنة الأهالي وتثبيت الاستقرار.
مقالات ذات صلة
بلدية كفررمان تطالب بتعزيز انتشار الجيش.. وسلام يؤكد مواصلة العمل

محليات

لبنان

جنوب لبنان

نواف سلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: توغلت قوة مشاة إسرائيلية في منطقة وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون بالتزامن مع قصف مدفعي وأعمال تمشيط بالأسلحة الرشاشة
مراسلة الجديد: بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم
بالصورة- ما حقيقة ولادة 9 توائم في صور؟.. الجديد تدقق
12:11
مرقص: وزير الاتصالات اوضح خلال جلسة مجلس الوزراء أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بخطوط تشريج الخلوي
12:09
لماذا إسرائيل بدلا من الدولة؟ (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
11:43
ماذا بعد التلة؟ (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
11:24
مراسل الجديد: قصف مدفعي متقطع يستهدف اطراف كفرتبنيت والنبطية الفوقا
11:12
بعد الأنباء عن "إقالة رئيس الحزب".. بيان نفي!
10:51
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026