تأجيل جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.. واجتماع بديل في واشنطن

وأوضح المسؤول أن الجولة المقبلة من المفاوضات الرسمية ستُعقد في روما
خلال شهر تشرين الأول، فيما سيُعقد بدلاً منها اجتماع بين سفيري لبنان
وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأميركية
في واشنطن
، لبحث التطورات الأخيرة
ومواصلة تنفيذ "الاتفاق الإطاري" بين البلدين.
وبحسب مصدر مطّلع على التفاصيل نقل عنه "أكسيوس"، حالت الأعياد اليهودية، ومؤتمر دعم وتعزيز الجيش اللبناني
المقرر عقده في باريس
الأسبوع المقبل، إضافة إلى التحضيرات لاجتماعات الجمعية العامة
للأمم المتحدة، دون تمكّن الأطراف المشاركة في المفاوضات من الاجتماع في روما الأسبوع المقبل، كما كان مقرراً في الأصل.