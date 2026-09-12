تأجيل جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.. واجتماع بديل في واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، بإرجاء جولة المفاوضات بين ولبنان، التي كان من المقرر عقدها في الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤول أن الجولة المقبلة من المفاوضات الرسمية ستُعقد في خلال شهر تشرين الأول، فيما سيُعقد بدلاً منها اجتماع بين سفيري وإسرائيل في مقر في ، لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ "الاتفاق الإطاري" بين البلدين.



وبحسب مصدر مطّلع على التفاصيل نقل عنه "أكسيوس"، حالت الأعياد اليهودية، ومؤتمر دعم وتعزيز المقرر عقده في الأسبوع المقبل، إضافة إلى التحضيرات لاجتماعات للأمم المتحدة، دون تمكّن الأطراف المشاركة في المفاوضات من الاجتماع في روما الأسبوع المقبل، كما كان مقرراً في الأصل.