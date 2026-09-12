أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

جلسة مناقشة الحكومة: مداخلات مرتقبة عالية السقف وبري يستعدّ للتدخّل (الجمهورية)

2026-09-12 | 01:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جلسة مناقشة الحكومة: مداخلات مرتقبة عالية السقف وبري يستعدّ للتدخّل (الجمهورية)
جلسة مناقشة الحكومة: مداخلات مرتقبة عالية السقف وبري يستعدّ للتدخّل (الجمهورية)

كما هو معلوم، فإنّ موعد جلسة المناقشة العامة للحكومة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأتي استجابة لمطالبات متتالية من قبل جهات نيابية من توجّهات متعدّدة. ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ «محاولات قامت بها بعض الجهات السياسية، وبعضها مؤيّد للخط الحكومي، لصرف النظر عن انعقاد مثل هذه الجلسة في هذا التوقيت بالذات، لأنّها قد تتحوّل إلى بازار من المزايدات التي قد تخرج عن السيطرة، وتلقي بثقلها وتداعياتها السلبية على الجو العام بالبلد».

الأجواء السابقة لجلسة المناقشة العامة للحكومة، وهي الأولى من نوعها التي تنعقد منذ سنوات، قد لا تكون مريحة، حيث تنذر الانقسامات السياسية الحادة والافتراق العميق بين بعض المكونات الداخلية الكامنة لبعضها البعض، بمجريات وأجواء عاصفة بين متاريس سياسية ونيابية متقابلة ومتواجهة، خصوصاً بين «حزب الله» وقوى سياسية متعددة.

ووفق نواب معارضين، فإنّ جلسة المناقشة تشكّل فرصة لجلد الحكومة لإخفاقاتها السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والكهربائية، وتقصيرها في المجال المعيشي والاجتماعي، وفشلها في الإيفاء بالحدّ الأدنى مما تعهدت به في بيانها الوزاري، إضافة إلى ادائها السياسي الذي كان أدنى من المستوى المطلوب في هذه الظروف، وتوعّد بعض هؤلاء المعارضين بمواجهة الحكومة ورئيسها تحديداً وبعض وزرائها، بمداخلات نارية».


وأما على الضفة المقابلة، فيؤكّد النواب المتحمسون للحكومة، انّهم سيكونون في خندق الدفاع عنها، ومواجهة ما قد يصدر ضدّها من تهجمات وافتراءات. ولم يستبعدوا احتمال أن يبادر بعض هؤلاء النواب إلى هجوم معاكس على المتحاملين على الحكومة، عبر طرح الثقة بالحكومة، لأنّه وفق قناعة المتحمسين، انّ الحكومة ستنال ثقة متجددة».

مصادر مجلسية مسؤولة أبلغت إلى «الجمهورية» قولها «إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يضع في حسبانه أن «تشطح» بعض المداخلات إلى مديات عالية، الّا انّ قراره هو الحؤول دون تفلتها وضبطها إلى الحدّ الأقصى، وإبقاؤها تحت السيطرة. ما يعني انّه سيدير الجلسة وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس، وبالتالي إن خرجت الامور عن السيطرة لن يتوانى لحظة عن رفع الجلسة».

وأما في ما خصّ ما يتردّد عن مبادرة بعض النواب، ولاسيما النواب المؤيدون للحكومة، إلى طرح الثقة بالحكومة، فتقول المصادر: «أولاً، الظروف لا تحتمل أي خضة على صعيد الحكومة، وبالتالي لا أحد يريد تطييرها. وثانياً، طرح الثقة في هذه الفترة يحتمل أمرين؛ اما يكون نابعاً عن تسرّع أو كيد، واما يكون نابعاً عن مزايدة، وكلا الأمرين متعادلان في خفتهما. فضلاً عن انّ النتيجة مؤكّدة مسبقاً، إذا ما تمّ التصويت على الثقة بالحكومة، حيث ستنالها بنسبة كبيرة بالتأكيد».
مقالات ذات صلة
جلسة مناقشة الحكومة: مداخلات مرتقبة عالية السقف وبري يستعدّ للتدخّل (الجمهورية)

محليات

لبنان

مجلس النواب

مناقشة الحكومة

نبيه بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تأجيل جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.. واجتماع بديل في واشنطن
الرئيس عون: زيارتي للنبطية برفقة قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش تأتي لنقول إننا إلى جانب أهلها ونعمل لتأمين الخدمات كافة

اقرأ ايضا في محليات

من بعلبك إلى الضاحية.. توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات
02:30

من بعلبك إلى الضاحية.. توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رأس العين – بعلبك المواطن (ع.ن.ز.) أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، والسوري (س.ا.) لتجوُّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبرفقتهما المواطن (ف.ز.)، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من مادة حشيشة الكيف بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

02:30

من بعلبك إلى الضاحية.. توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رأس العين – بعلبك المواطن (ع.ن.ز.) أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، والسوري (س.ا.) لتجوُّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبرفقتهما المواطن (ف.ز.)، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من مادة حشيشة الكيف بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

يحدث الآن

اخترنا لكم
من بعلبك إلى الضاحية.. توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات
02:30
مراسل الجديد: الرئيس عون أنهى زيارته لبلدة زوطر الغربية بعد تفقد وحدات الجيش المنتشرة في البلدة وزيارة كنيسة دير سيدة البشارة
02:22
وصول الرئيس جوزيف عون الى كنيسة زوطر الغربية
02:13
بالفيديو- جولة الرئيس عون وقائد الجيش في النبطية
02:12
مراسل الجديد: وصول الرئيس عون إلى بلدة زوطر الغربية
01:59
تأجيل جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.. واجتماع بديل في واشنطن
01:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026