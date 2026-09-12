أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

وصول الرئيس جوزيف عون الى كنيسة زوطر الغربية

2026-09-12 | 02:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وصول الرئيس جوزيف عون الى كنيسة زوطر الغربية
وصول الرئيس جوزيف عون الى كنيسة زوطر الغربية
مقالات ذات صلة
وصول الرئيس جوزيف عون الى كنيسة زوطر الغربية

محليات

الرئيس

جوزيف

كنيسة

الغربية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: الرئيس عون أنهى زيارته لبلدة زوطر الغربية بعد تفقد وحدات الجيش المنتشرة في البلدة وزيارة كنيسة دير سيدة البشارة
بالفيديو- جولة الرئيس عون وقائد الجيش في النبطية

اقرأ ايضا في محليات

وقفة احتجاجية في رومية رفضًا للطعن بقانون العفو (فيديو)
04:13

وقفة احتجاجية في رومية رفضًا للطعن بقانون العفو (فيديو)

نفذ الموقوفون الإسلاميون في المبنى (ب) بسجن رومية تحركات احتجاجية رفضًا للطعن المقدم ضد قانون العفو العام، حيث رفعوا لافتات وهتافات سياسية وإنسانية.

04:13

وقفة احتجاجية في رومية رفضًا للطعن بقانون العفو (فيديو)

نفذ الموقوفون الإسلاميون في المبنى (ب) بسجن رومية تحركات احتجاجية رفضًا للطعن المقدم ضد قانون العفو العام، حيث رفعوا لافتات وهتافات سياسية وإنسانية.

"حريق في الإدارة المركزية".. بيان للجامعة اللبنانية
04:09

"حريق في الإدارة المركزية".. بيان للجامعة اللبنانية

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية، أن "بعض المواقع الإلكترونية، أوردت نقلا عن مصادر إشارتها إلى أن احتراق المولد الكهربائي في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية ألحق اضرارًا جسيمة بالـ SERVER المركزي الذي يحتوي على أسماء الطلاب وعلاماتهم وسجلاتهم".

04:09

"حريق في الإدارة المركزية".. بيان للجامعة اللبنانية

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية، أن "بعض المواقع الإلكترونية، أوردت نقلا عن مصادر إشارتها إلى أن احتراق المولد الكهربائي في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية ألحق اضرارًا جسيمة بالـ SERVER المركزي الذي يحتوي على أسماء الطلاب وعلاماتهم وسجلاتهم".

من بعلبك إلى الضاحية.. توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات
02:30

من بعلبك إلى الضاحية.. توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رأس العين – بعلبك المواطن (ع.ن.ز.) أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، والسوري (س.ا.) لتجوُّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبرفقتهما المواطن (ف.ز.)، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من مادة حشيشة الكيف بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

02:30

من بعلبك إلى الضاحية.. توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رأس العين – بعلبك المواطن (ع.ن.ز.) أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، والسوري (س.ا.) لتجوُّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبرفقتهما المواطن (ف.ز.)، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من مادة حشيشة الكيف بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

يحدث الآن

اخترنا لكم
وقفة احتجاجية في رومية رفضًا للطعن بقانون العفو (فيديو)
04:13
"حريق في الإدارة المركزية".. بيان للجامعة اللبنانية
04:09
من بعلبك إلى الضاحية.. توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات
02:30
مراسل الجديد: الرئيس عون أنهى زيارته لبلدة زوطر الغربية بعد تفقد وحدات الجيش المنتشرة في البلدة وزيارة كنيسة دير سيدة البشارة
02:22
بالفيديو- جولة الرئيس عون وقائد الجيش في النبطية
02:12
مراسل الجديد: وصول الرئيس عون إلى بلدة زوطر الغربية
01:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026