وصول الرئيس جوزيف عون الى كنيسة زوطر الغربية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رأس العين – بعلبك المواطن (ع.ن.ز.) أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، والسوري (س.ا.) لتجوُّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبرفقتهما المواطن (ف.ز.)، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من مادة حشيشة الكيف بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.