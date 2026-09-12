مراسل الجديد: الرئيس عون أنهى زيارته لبلدة زوطر الغربية بعد تفقد وحدات الجيش المنتشرة في البلدة وزيارة كنيسة دير سيدة البشارة

نفذ الموقوفون الإسلاميون في المبنى (ب) بسجن رومية تحركات احتجاجية رفضًا للطعن المقدم ضد قانون العفو العام، حيث رفعوا لافتات وهتافات سياسية وإنسانية.
أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية، أن "بعض المواقع الإلكترونية، أوردت نقلا عن مصادر إشارتها إلى أن احتراق المولد الكهربائي في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية ألحق اضرارًا جسيمة بالـ SERVER المركزي الذي يحتوي على أسماء الطلاب وعلاماتهم وسجلاتهم".
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رأس العين – بعلبك المواطن (ع.ن.ز.) أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، والسوري (س.ا.) لتجوُّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبرفقتهما المواطن (ف.ز.)، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من مادة حشيشة الكيف بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.