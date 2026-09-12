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محليات

بعد أشهر من العتمة.. انفراجة كهربائية في الجنوب

2026-09-12 | 05:35
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بعد أشهر من العتمة.. انفراجة كهربائية في الجنوب
بعد أشهر من العتمة.. انفراجة كهربائية في الجنوب

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بأنه، "على أثر الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بشكل مباشر محطة التحويل الرئيسية في السلطانية (قضاء بنت جبيل) بتاريخ 19/03/2026، ما أدّى إلى تضرّرها بشكل كبير وخروجها من الخدمة، تمكنت فرق الصيانة التابعة لمديرية النقل في مؤسسة كهرباء لبنان من تنفيذ أعمال مؤقتة في المحطة، بهدف إعادة جزء منها إلى الخدمة.

كما تمكنت مديرية التوزيع في المناطق، بواسطة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان والفرق التابعة لشركة مقدّم الخدمات، من إصلاح جزء من شبكة التوزيع، حيثما أمكن ذلك، نظرًا إلى الظروف الأمنية السائدة.

وعليه، ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان بإعادة التغذية إلى معظم المخارج التي تتغذّى من محطة التحويل الرئيسية في السلطانية، ابتداءً من بعد ظهر اليوم، السبت الواقع فيه 12/09/2026.

مع العلم بأن هذه المحطة تغذّي مدينة بنت جبيل والقرى المحيطة بها، إضافةً إلى قرى منطقة جويا وبعض قرى قضاء صور".
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لبنان

بنت جبيل

السلطانية

كهرباء لبنان

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