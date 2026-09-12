بعد أشهر من العتمة.. انفراجة كهربائية في الجنوب

أفادت صحيفة المدن، بأنه "لفهم ما حصل في علي الطاهر، لا بد من العودة إلى بداية القصة، إلى اللحظة التي وصلت فيها القوات الإسرائيلية إلى قلعة الشقيف. من هناك، وضع الإسرائيليون أعينهم على علي الطاهر. كانوا يعرفون أن الأمر لا يتعلق بتلة عسكرية عادية، بل بمنشأة واسعة تحت الأرض، تضم أنفاقاً وممرات ومراكز ومخازن، وترتبط على الأرجح بشبكة تتجاوز حدود التلة نفسها. لذلك لم يبدأ الهجوم باقتحام مباشر، بل بعملية طويلة هدفت أولاً إلى كشف أسرار الموقع.
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن صمود ابناء الجنوب عموما والنبطية خصوصوا "أكبر وسام على صدرنا وبقاؤهم رغم الحرب اكبر رسالة الى العالم مفادها ان هذا المجتمع وهذا الشعب قادر على النهوض مجددا والبقاء واقفا ابدا.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين "بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط "شرق–غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابات وأضرار مادية".