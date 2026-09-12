بعد أشهر من العتمة.. انفراجة كهربائية في الجنوب

أعلنت في بيان بأنه، "على أثر الاعتداءات التي طالت بشكل مباشر محطة التحويل الرئيسية في السلطانية (قضاء بنت جبيل) بتاريخ 19/03/2026، ما أدّى إلى تضرّرها بشكل كبير وخروجها من الخدمة، تمكنت فرق الصيانة التابعة لمديرية النقل في مؤسسة من تنفيذ أعمال مؤقتة في ، بهدف إعادة جزء منها إلى الخدمة.