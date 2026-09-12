بعد تفجير تلة "علي الطاهر".. ماذا قال نائب حزب الله؟

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، إن " أقدم على تفجير ما يقارب ألف طن من المتفجرات في جبل علي الطاهر، موضحًا أن قوة التفجير بلغت على مقياس ريختر ما يقارب أربع درجات. وقال إن ذلك يكشف حجم الإجرام الإسرائيلي وعدم صلته بالإنسانية أو بقواعد الحرب والأعراف والقيم التي تحكم أخلاقيات الصراع بين المتحاربين، سواء كانوا دولًا أو منظمات أو مقاومات في مواجهة المستعمرين.

ولفت إلى أن خيار المفاوضات المباشرة وصل إلى طريق مسدود وأصبح خيارًا عدميًا لا قيمة له، لأنه لم يستطع أن يحقق وقفًا لإطلاق النار أو وقفًا للعمليات والاعتداءات ، التي تشمل التدمير والقتل والاستهدافات والمجازر بحق المدنيين والأبرياء، مشيرًا إلى ما حصل في كفر رمان وزبدين والنبطية وكفر تبنيت وزوطر والمنصورية وحداثا وسائر المناطق التي يحتلها .





وعن الحل، قال عز الدين: "الحل بالنسبة لنا، وبالنسبة للأزمة الموجودة في البلد، مرتبط بالجهود التي تبذلها في اي مفاوضات مستقبلية والتي من خلالها معا نستطيع وقادرون على رسم معادلة لحماية أرضنا وإلزام هذا العدو وإجباره على الانسحاب".



وختم عز الدين: "إن الشعب اللبناني وأهل الجنوب والبقاع والضاحية صمدوا طوال سنوات الحرب، وإن الرهانات التي كانت تراهن على تعب الشعب أو استسلام سقطت، مؤكدًا أن «لا الشعب تعب، ولا استطاعوا نزع بيئته عن المقاومة أو تفريقها، والمقاومة ما زالت موجودة".



ورأى أن المرحلة المقبلة قد تحمل تسوية أو حربًا تفرض معادلة جديدة، مشيرًا إلى الاستحقاقات السياسية المقبلة في وإسرائيل، ومعتبرًا أن "الأمور تتجه إلى تسوية اقليمية يكون جزءا اساسيا منها تخرج العدو من ارضنا المحتلة".