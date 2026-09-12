الخارجية تدين الهجوم على السعودية: أمن المملكة وسلامتها أولوية

وأكدت الوزارة في بيان "تضامن الكامل مع ، قيادةً وشعبًا، وحرصه على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين".واعتبرت أن "استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية المدنية يشكّل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ ميثاق وأحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية السكان والمنشآت المدنية من الأعمال العدائية".ونوّهت الخارجية "بإعلان العراق فتح تحقيق عاجل في الهجوم ومحاسبة المتورطين فيه"، مجددةً التأكيد أن "مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول، ولا سيما في العراق ولبنان واليمن، هي معركة مشتركة ومتواصلة، بما يمكّن هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها".