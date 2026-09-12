زيارة مفاجئة إلى زوطر والنبطية.. الرئيس عون للجنوبيين: صمودكم أكبر وسام على صدرنا

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن صمود ابناء الجنوب عموما والنبطية خصوصوا "أكبر وسام على صدرنا وبقاؤهم رغم الحرب اكبر رسالة الى العالم مفادها ان هذا المجتمع وهذا الشعب قادر على النهوض مجددا والبقاء واقفا ابدا.



وإذ امل ان يُختّم جرح الجنوب مرة لكل المرات فإنه شدد على انه من حق إبن الجنوب ان يعيش بأمان ويبني منزله وهو مطمئن انه لن يهدم ولن يدمر. وأعتبر "أن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى وأهلنا النازحين وإعادة الإعمار هي بمثابة ثوابت وطنية تلتزم الدولة العمل على تنفيذها وهدف واحد للجميع لا أحد يختلف بشأنه."



كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال زيارة مفاجئة له الى النبطية وبلدة زوطر الغربية، قام بها صباح اليوم، رافقه فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الاجهزة الأمنية: مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس.



بداية، وصل رئيس الجمهورية الى دار محافظة النبطية حيث كان في إٍستقباله النائب ناصر جابر ومحافظ الجنوب محافظ النبطية بالوكالة منصور ضو، ورئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، ورئيس إتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين، الذين رحبوا به، مشددين على أهمية زيارته هذه في دعم صمود أبناء الجنوب عموما والنبطية خصوصا، وعارضين له اهم الحاجات الأساسية لدعم مقومات هذا الصمود.

وتوجه الرئيس عون الى مستقبليه بالقول: "إتينا الى هنا مع قادة الأجهزة الأمنية لكي نؤكد على وقوفنا الى جانبكم."



أضاف: "انا اعرف انَّ إبن الجنوب محبٌّ للدولة ولأجهزتها، ويريد الدولة ولا أحد سواها. ونحن من واجبنا الوقوف الى جانبكم، وان نؤمن لكم كل مقومات الصمود، ونقدِّر محيِّين صمودكم هنا على الرغم من العدوان والقصف. وإننا نتابع يومياً الأوضاع عندكم، وانا لا شك عندي من ان الجنوب هو في قلب الدولة وقلب لبنان."



وقال الرئيس عون: "نأمل ان يُختَم جرح الجنوب مرة لكل المرات. ومن حق إبن الجنوب ان يعيش بأمان، وان يبني منزله وهو مطمئن انه لن يهدَم ولن يدمَّر، ومن حقه ان يزرع ارضه ويعيش بكرامة، ومن حقه ان يعيش بأمن دائم بعد معاناته المتواصلة منذ العام 1969 جيلا بعد جيل. نحن عايشنا الحرب، فهل من الضروري ان يعاني منها ابناؤنا؟ اليس من واجبنا ان نجعلهم يعيشون بكرامة؟ هذا واجبنا تجاه كل لبنان، وتجاه ابن الجنوب تحديدا، لأن جرح الجنوب إذا لم يُختَم فلن يُختَم جرح لبنان كله."



وإنتقل رئيس الجمهورية والوفد المرافق بعد ذلك لتفقد مكان إستشهاد 13 عنصرا من امن الدولة إبَّان العدوان الأخير في شهر نيسان الماضي، الذي إستهدف مركزهم اثناء قيامهم بعملهم، وحيَّا ذكراهم.

كما تفقَّد مبنى المصلحة المالية الاقليمية التابع لوزارة المالية، ومصلحة الزراعة، في النبطية اللذين تعرضا لأضرار جسيمة إثر الإعتداء الإسرائيلي منذ أيام عدة.



ثم جال الرئيس عون سيرا على الأقدام في سوق النبطية حيث لاقاه المواطنون، وتوقف للإصغاء الى مناشداتهم محيِّيا تشبّثهم بأرضهم، ومشددا على أن الهدف من زيارته هو الوقوف على متطلِّباتهم لتلبيتها مع الوزارات والإدارات المختصَّة.



وقال الرئيس عون: "سبب زيارتي إلى النبطية مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو للقول إنّنا إلى جانبكم، ونبحث في تأمين كافَّة الخدمات لكم لبقائكم هنا وتوفير الأمان لكم"، مشدداً على "أن انسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى، والنازحين، وإعادة الإعمار، تشكّل ثوابت وطنية تلتزم الدولة العمل على تنفيذها."



وطغى الطابع الشعبي على زيارة الرئيس عون، حيث دار حوار عفوي بينه وعدد من المواطنين، كرر خلاله وقوف الدولة إلى جانب أبناء المنطقة والعمل على تأمين احتياجاتهم الأمنية والإنمائية. وخاطبه أحد أبناء النبطية قائلًا: "لقد نوّرتم النبطية. نريد ان تكونوا معنا"، فردّ: "لذلك أتيت الى هنا". وعندما قال مواطن آخر لرئيس الجمهورية: "نريدك معنا على طول"، أجابه: "أتيت اليوم إليكم، ونحن الى جانبكم، وواجبنا أن نقف الى جانبكم، والدولة كلها الى جانبكم، ولن نترككم أبدًا"، ليردّ عليه المواطن بالقول: "زيارتكم إطمئنان لنا، وشرف لنا ان تكونوا معنا، وانتم إبن الجنوب وتاج رأسنا. إن إبن العيشية وإبن النبطية واحد."

وكرر رئيس الجمهورية أن زيارته برفقة قائد الجيش والأجهزة الأمنية تهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى أبناء النبطية بأن الدولة تقف إلى جانبهم، وقال: "ليس فقط في ما خص الأمن، ولكن أيضا من واجبنا ان نؤمن لكم الخدمات الإنمائية. اليوم، كنت مع المحافظ ورئيس إتحاد البلديات ورئيس البلدية وسعادة النائب، للإطلاع على حاجاتكم لكي نؤمنها لكم لتبقوا هنا". أضاف: "نقول لكل منكم الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله يلتئم جرح الجنوب".



بعدها تحدث الرئيس عون الى الصحافيين، وردا على سؤال قال: "إن من واجبي ان آتي الى هنا منذ زمن، لكن الظروف لم تسنح. اليوم انا هنا، وهدفنا واضح وكررته مئات المرات وسأبقى اردده: الانسحاب الإسرائيلي، وعودة الأسرى، وعودة أهلنا النازحين الى بلداتهم وقراهم، وإعادة إعمار الجنوب. هذا هدف واضح للجميع، ولا أتصور أحدا يختلف بشأنه."



بعد ذلك، انتقل الرئيس عون سيرا على الاقدام الى مبنى السرايا الحكومية في النبطية، المدمر منذ العدوان الأخير والذي استشهد فيه الرئيس السابق للبلدية الدكتور احمد كحيل و12 من اعضاء وموظفي البلدية ومواطنون.

وتوجَّه رئيس الجمهورية الى الحضور بالقول: "صمودكم أكبر وسام على صدرنا. وبقاؤكم هنا مع اهلكم، رغم الحرب، اكبر رسالة الى العالم ومفادها ان هذا المجتمع وهذا الشعب، رغم كل الظروف الصعبة، قادر على النهوض مجددا، وسيبقى واقفا ابدا."

وقال قائد الجيش العماد هيكل: "الجيش لم يترك النبطية في أي يوم من الأيام، كما لم يترك أي بلدة لبنانية لمَّا يزل فيها مواطنون لبنانيون."



ثم زار رئيس الجمهورية مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي والتقى مديره العام الدكتور حسن وزنه وعددأ من الأطباء.

وتوجَّه الرئيس عون الى الطاقم الطبي والإسعافي والتمريضي والإداري في المستشفى بالقول: "أتيت أليكم لأقول لكم كم نفتخر بكم. انتم الجندي المجهول. وبصمودكم هنا، على الرغم من صعوبة الظروف، بقيتم قادرين على تأمين الخدمات الطبية الى شعبنا في الجنوب. هذا وسام على صدرنا وصدر كل اللبنانيين. ولا يمكننا الا ان ننحني امام تضحياتكم وعظمة المجهود الذي تقومون به."

أضاف: "لكم كل الشكر من القلب. نحن الى جانبكم لمساعدتكم في إٍستمرار تأديتكم لأهم خدمة وهي الخدمة الطبية. وإننا نكبر بكم ولبنان يفتخر بكم."

وختم بالقول: "إننا نتابع الوضع، وهو ليس بسهل. وأنتم في الوضع الصعب، وتحت القصف، واصلتم تأمين الخدمات الطبية. هذا إنجاز إستثنائي. واعلى درجات اللاأنانية عندما يضحي الإنسان بذاته من اجل خدمة الآخرين. أنتم تخاطرون بحياتكم من أجل رسالة إنسانية. أشكركم فردا فردا، وننحني أمام تضحياتكم. حماكم الله."

بعدها، قام الرئيس عون بجولة في ارجاء المستشفى، وتفقَّد بعض الجرحى وعددا من المرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل.



من جهته، قال قائد الجيش العماد هيكل اثناء مغادرته المستشفى: "إن الجيش موجود دائماً في الجنوب وكل البلدات اللبنانية المحررة، ونأمل أن نحرر بقية البلدات وسنتمركز فيها عندئذ أيضًا."



بعد ذلك، قام الرئيس عون والوفد المرافق بزيارة الى بلدة زوطر الغربية حيث تفقَّد وحدات الجيش المنتشرة فيها، وزار كنيسة دير سيدة البشارة. ومن داخل الكنيسة، عاين مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.