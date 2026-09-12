القصة الكاملة لـ "علي الطاهر".. كيف دخل الجيش الاسرائيلي وماذا عن عناصر "حزب الله"؟ (المدن)

وبحسب الصحيفة، نفذت تفجيرات كبيرة في محيط قلعة الشقيف، كما في دير ميماس وكفرتبنيت. وبدأت مجموعات منها تتسلل باتجاه محيط علي الطاهر، فيما أرسلت آليات يتم التحكم بها عن بعد للاستكشاف واكتشاف المداخل والتحصينات. وفي مرحلة لاحقة، دفعت إسرائيل بهذه الآليات أكثر باتجاه التلة نفسها، فاستهدف إحداها. كان الإسرائيليون يحاولون رسم خريطة لما تحت قبل أن يدخلوا إليه.وأضافت المدن:في المقابل، كان حزب الله لا يزال متمسكاً بالموقع. وفي الأخير من الحرب، وقبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حاولت إسرائيل التقدم نحو المنشأة تحت غطاء ناري كثيف. خاض الحزب يومها قتالاً شرساً وأطلق مئات الصواريخ والمسيّرات في محاولة لمنع القوات الإسرائيلية من الوصول إليها. لم تسقط علي الطاهر يومها.لكن بعد وقف إطلاق النار، ومع دخول الضغط الأميركي على خط منع التصعيد الواسع، تغير الأسلوب . بدلاً من محاولة اقتحام المنشأة دفعة واحدة، انتقلت إسرائيل إلى استراتيجية القضم التدريجي: تضييق المساحة المحيطة بها، قطع طرق الإمداد، استطلاع المداخل، التقدم نحوها، ثم الانتقال إلى المدخل التالي.وفي الوقت نفسه، كانت تجري محاولات لإيجاد تسوية تجنب الوصول إلى النهاية العسكرية.كان البحث عن صفقة أو صيغة ما يجري بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، لا بدلاً منها. إحدى الصيغ التي جرى تداولها كانت تقضي بخروج حزب الله من علي الطاهر وتسليم الموقع إلى الجيش اللبناني. لكن الجيش، بحسب المعلومات، طالب بضمانات واضحة بألا تدخل إسرائيل إلى المنشأة بعد تسلمها. إسرائيل لم تقدم هذه الضمانات.فشلت الصيغة. إذ تقول مصادر متابعة للموقف الرسمي اللبناني إن لا مؤشرات لديها إلى حصول صفقة سرية لاحقاً. على العكس، تؤكد أن كل الصيغ التي طُرحت انتهت إلى طريق مسدود.في إحدى المراحل، اقترح حزب الله دخول الجيش اللبناني إلى المنشأة، على أن يبقى عناصر الحزب فيها الأمر الذي رفضه كما رفضته إسرائيل. الجانب الإسرائيلي، فكان مصراً على أن تدخل قواته بنفسها إلى علي الطاهر وأن تدمر المنشأة وما فيها. وكان تقديره أن الجيش اللبناني لا يملك، من وجهة النظر الإسرائيلية، النية أو القدرة على تدمير سلاح حزب الله الموجود فيها وتفجير البنية العسكرية تحت الأرض.وهكذا، بينما كانت الاتصالات تبحث عن مخرج، كان الطوق العسكري يضيق.بعد مرحلة الاستطلاع والآليات التي يتم التحكم بها عن بعد، انتقلت القوات الإسرائيلية إلى خطوة أكثر تقدماً. تحركت قوات عسكرية من الجهة الجنوبية الشرقية، أي من كفرتبنيت، باتجاه طريق التفافية تشرف على منطقتي الخردلي والجرمق. ومن خلال هذه الحركة الالتفافية، تمكن الإسرائيليون من الاقتراب أكثر من قلب المنشأة والوصول إلى مدخلي نفقين. لكن قبل أن يكتمل تطويق علي الطاهر، كانت القوات الإسرائيلية قد حاولت الدخول إلى باطنها. بحسب المعلومات، نفذت وحدات كوماندوس إسرائيلية عمليتين داخل شبكة الأنفاق قبل الدخول الكامل إلى المنشأة.في المرة الأولى، دخلت قوة إسرائيلية إلى نفق من جهة كفرتبنيت، واشتبكت في داخله مع مجموعة من حزب الله. أسفر الاشتباك عن سقوط مقاتلين من الحزب، وتمكن الإسرائيليون من أسر جثث عدد منهم وأخذها معهم.أما العملية الثانية، فكانت من مدخل آخر، في الجهة الشرقية المشرفة على الجرمق. دخلت قوة كوماندوس إسرائيلية ووقع اشتباك جديد. وخلاله، أصيب مستشاران عسكريان إيرانيان كانا موجودين في المنطقة. لكن حزب الله تمكن من إخراجهما. وتكتسب هذه الحادثة أهمية خاصة في محاولة إعادة تركيب ما حدث لاحقاً. فبعدها، ترجح المعلومات أن عملية إخراج الإيرانيين وعدد كبير من مقاتلي الحزب من المنطقة تسارعت.بحسب التقديرات الأمنية، كان يوجد في إحدى مراحل المعركة نحو أربعين عنصراً داخل منشأة علي الطاهر، غالبيتهم من اللبنانيين، إضافة إلى عدد محدود من الإيرانيين. قُتل نحو خمسة عشر عنصراً خلال المواجهات، فيما تمكن الآخرون من المغادرة على مراحل. لم يكن الإسرائيليون قد اكتشفوا كل مداخل الشبكة. وبينما كانوا يتقدمون من جهة ويغلقون ممراً أو مدخلاً، كان حزب الله لا يزال قادراً على استخدام مداخل ومخارج أخرى.وفي بعض الأحيان، اضطر الحزب إلى إطلاق مسيّرات باتجاه القوات الإسرائيلية لإشغالها، وفتح نافذة تسمح بخروج عدد من مقاتليه.في إحدى المراحل الأولى، تمكن عناصر من الحزب من الخروج من جهة كفررمان. وبعد اكتشاف الإسرائيليين أن هذه المنطقة تستخدم ممراً للخروج، تعرضت كفررمان ودوحة كفررمان لغارات عنيفة. وخرج آخرون لاحقاً عبر مسالك مختلفة. لكن الخروج من علي الطاهر لم يكن يعني بالضرورة النجاة. فقد عادت إسرائيل واستهدفت عدداً ممن خرجوا من المنطقة في عمليات اغتيال في أنصار ودير الزهراني وكفررمان. أما عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين كانوا في المنشأة، فتمكنوا بدورهم من المغادرة. وبحسب المعلومات، لم يحصل خروجهم عبر المداخل التي أصبحت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، بل عبر منافذ أخرى ظلت في يد حزب الله ولم يكن الإسرائيليون قد اكتشفوها بعد.أصحاب فرضية الصفقة ينطلقون من سؤال بسيط: إذا كانت إسرائيل قد أحكمت تدريجياً حصارها على علي الطاهر، فكيف تمكن الإيرانيون ومعهم عدد من مقاتلي الحزب من الخروج؟ لا توجد معلومات حاسمة تثبت أن الجواب هو «صفقة». لكن أصحاب هذا الرأي يربطون ما حصل على الأرض بسياق سياسي كان يتحرك بالتوازي مع المعركة.في تلك الفترة، كانت قنوات التفاوض الإيرانية ـ الأميركية قد بدأت تتحرك. وفي الوقت نفسه، كان الحديث يتزايد عن تفاوض غير مباشر بين وحزب الله. وكان المبعوث الأميركي توم باراك قد تحدث عن استحالة الوصول إلى تسوية في ملف سلاح حزب الله من دون وجود إيران والحزب على الطاولة. وبالنسبة إلى أصحاب هذه القراءة، لعبت تركيا دوراً أساسياً في الاتصالات غير المباشرة ونقل الرسائل بين حزب الله والأميركيين.لكن في الجانب المقابل، ثمة رواية مختلفة تماماً. مصادر قريبة من حزب الله تستبعد حصول صفقة بهذا الشكل، وتعتبر أن منطق الأحداث نفسه يناقضها.وتقول هذه المصادر إن الحزب وإيران لا يمكن أن يقبلا، في هذا التوقيت تحديداً، بترتيب يؤدي إلى نتيجة تمنح بنيامين نتنياهو انتصاراً عسكرياً وسياسياً بهذا الحجم: السيطرة على واحدة من أبرز منشآت حزب الله المرتبطة بالدعم الإيراني، دخولها، ثم تفجيرها والإعلان عن تدميرها، وكل ذلك فيما إسرائيل مقبلة على استحقاقات انتخابية.تستبعد المصادر أن يقدّم حزب الله أو إيران إلى نتنياهو مشهداً كهذا ويمنحانه ورقة يستخدمها كإنجاز أمام الإسرائيليين؟ وتستند أيضاً إلى ما جرى خلال محاولات التفاوض السابقة. فحزب الله، وفق هذه الرواية، لم يقبل أصلاً بصيغة تقضي بأن يخرج من موقع عسكري ويسلمه إلى إسرائيل. وحتى الصيغة التي كانت تقضي بتسليمه إلى الجيش اللبناني لم تصل إلى نتيجة.وتضيف المصادر أن المسألة لم تكن مجرد موقف سياسي صادر عن القيادة. فحتى عندما بدأت إمكانات الخروج تضيق، رفض بعض المقاتلين مغادرة الموقع، وقرروا البقاء والقتال حتى النهاية. بالنسبة إلى هذه المصادر، ما حصل لم يكن صفقة، بل انسحاباً عسكرياً تدريجياً من منشأة تتعرض لحصار متواصل. من استطاع الخروج عبر الممرات التي بقيت مفتوحة خرج، فيما بقي آخرون وقاتلوا.مع استمرار القضم، وصلت العملية الإسرائيلية إلى مرحلتها الرابعة والأخيرة. تقدمت القوات إلى داخل علي الطاهر، بالتوازي مع غارات جوية وعمليات تفجير استهدفت الأبنية المحيطة بالمنطقة. وأحكم الإسرائيليون الطوق على التلة من مختلف الجهات، قبل أن يبدأوا العمل داخل الأنفاق التي تمكنوا من اكتشافها. عندها، لم يعد الهدف السيطرة على المنشأة فقط، بل تدميرها.فجّرت القوات الإسرائيلية مساحة من الأنفاق تمتد لنحو كيلومترين. ولم تكن هذه الأنفاق عبارة عن خط مستقيم تحت الأرض، بل عن شبكة كثيرة التعرجات والتفرعات، ما ضاعف قوة الانفجارات والدمار الذي أصاب المنشأة. هكذا، انتهت معركة استمرت أسابيع بانفجار احتاج إلى ثوانٍ فقط لمحو جزء كبير مما بُني تحت الأرض خلال سنوات.رغم التسريبات الإسرائيلية التي تتحدث عن رغبة في الانسحاب من المنطقة، فإن الوقائع والمعطيات الميدانية المتوافرة لا تشير، وفق المعلومات، إلى أن إسرائيل تتجه إلى مغادرتها قريباً. على العكس، تفيد المعطيات بأنها تعمل على تثبيت نقاط لها في المنطقة، بالتوازي مع التحضير لعملية . ومن المتوقع تنفيذ المزيد من عمليات التفجير في بعض الممرات والأنفاق المتصلة بعلي الطاهر، إضافة إلى تلة الدبشة وتلة الطهرة.هناك نية إسرائيلية، بحسب المعلومات، للتقدم باتجاه تلة السويدا التابعة لعرب صاليم، وكذلك باتجاه تلة البرج. والتلتان تشكلان امتداداً جغرافياً لعلي الطاهر، لكنهما تتمتعان بأهمية إضافية لأنهما تشرفان على إقليم التفاح.كذلك، يتوقع أن تستكمل القوات الإسرائيلية عملياتها في النبطية الفوقا، وأن تواصل الضغط باتجاه الجبل الرفيع عبر الغارات.