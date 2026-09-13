قصر "سرسق" يلغي استضافة زفاف نجل علي حسن خليل

أعلنت إدارة قصر سرسق في إلغاء الحفل الذي كان مقرراً إقامته في ، بعد الضجة الواسعة التي رافقت الحديث عن استضافته حفل زفاف نجل النائب والوزير السابق ، وما أثاره الأمر من انتقادات على خلال الأيام الماضية.



وقالت إدارة ، في بيان، إنها تأسف لما جرى تداوله عبر مختلف صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، معلنة أنه «بعد التواصل مع الجهات المختصة والتنسيق معها، تم الاتفاق على إلغاء الحفل».



وشددت الإدارة على أن قصر سرسق «كان وسيبقى مفتوحاً لاحتضان واستقبال الجميع من دون تمييز أو استثناء»، معتبرة أنه جزء من وتاريخها وذاكرتها، وأن هذه الذاكرة «أكبر من أي خلاف أو انقسام».



وأضاف البيان أن القصر، رغم كل ما مر به، سيبقى «صامداً شامخاً، متمسكاً بجذوره وهويته»، ومنارة للثقافة والتراث اللبناني ومساحة جامعة للبنانيين.