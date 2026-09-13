قصر "سرسق" يلغي استضافة زفاف نجل علي حسن خليل

وقالت إدارة القصر
، في بيان، إنها تأسف لما جرى تداوله عبر مختلف صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، معلنة أنه «بعد التواصل مع الجهات المختصة والتنسيق معها، تم الاتفاق على إلغاء الحفل».
وشددت الإدارة على أن قصر سرسق «كان وسيبقى مفتوحاً لاحتضان واستقبال الجميع من دون تمييز أو استثناء»، معتبرة أنه جزء من بيروت
وتاريخها وذاكرتها، وأن هذه الذاكرة «أكبر من أي خلاف أو انقسام».
وأضاف البيان أن القصر، رغم كل ما مر به، سيبقى «صامداً شامخاً، متمسكاً بجذوره وهويته»، ومنارة للثقافة والتراث اللبناني ومساحة جامعة للبنانيين.