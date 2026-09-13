بعد تعطيل العفو.. إضراب مفتوح للسجناء في رومية

وفي بيان صادر عنهم، حمّل السجناء التي تقف خلف تعطيل القانون مسؤولية أي تداعيات قد تطال حياتهم، معتبرين أن ملفهم الإنساني تحوّل إلى ورقة للمساومات والحسابات الحزبية.

ودعا البيان إلى تحركات شعبية في مختلف المناطق دعمًا لقضيتهم، كما وجّه نداءً إلى الشعب السوري لمساندتهم، مؤكدين أن معاناتهم واحدة، ورافضين استخدام ملفهم في تصفية الحسابات السياسية.

ويأتي هذا التصعيد بعد تعليق العمل بقانون العفو العام، إثر الطعن المقدّم من وتكتله النيابي.