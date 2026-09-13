النائب أسعد درغام لـ #وهلق_شو: قرار حزب الله مرتبط بإيران ونحن في مرحلة انتظار نأمل ألا تكون قاتلة

ديفيد شينكر لـ#وهلق_شو: على الولايات المتحدة أن تلعب دورًا في إرساء آلية الرقابة للتأكد من أن الجيش اللبناني يقوم بعمله في المناطق الحساسة من أجل تشجيع إسرائيل على الانسحاب