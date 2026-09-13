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مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لـ #وهلق_شو: في ما يتعلق باتفاق الإطار أعتقد أننا سننتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية فيما تهدف الاجتماعات الحالية إلى إبقاء مس
2026-09-13 | 16:14
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مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لـ #وهلق_شو: في ما يتعلق باتفاق الإطار أعتقد أننا سننتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية فيما تهدف الاجتماعات الحالية إلى إبقاء مس
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مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لـ #وهلق_شو: في ما يتعلق باتفاق الإطار أعتقد أننا سننتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية فيما تهدف الاجتماعات الحالية إلى إبقاء مس
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