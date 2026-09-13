ديفيد شينكر لـ #وهلق_شو: مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية هناك احتمال لمزيد من التصعيد وعلى الجيش اللبناني أن يوسّع انتشاره ويمنع حزب الله من إعادة الانتشار وعند نجاحه بذلك ستنسحب إسرائيل