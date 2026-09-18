ما بعد "اليونيفيل".. صلاحيات واسعة للقوة البديلة واتفاق الإطار إلى مجلس الأمن (المدن)

"البحث اللبناني مع جهات دولية وإقليمية يتناول تأمين نشر قوات بديلة عن "اليونيفيل"، في ظل استمرار الخلاف حول طبيعة مهمتها وصلاحياتها والمرجعية التي ستنظّم عملها".
وبحسب الصحيفة، "يشترط لبنان
أن يتم نشر أي قوة دولية بناءً على قرار من مجلس الأمن
أو الأمم المتحدة
، فيما يتمثل الشرط الأميركي - الإسرائيلي
في منح هذه القوة صلاحيات واسعة
، وأن يتم نشرها بعد إقرار اتفاق الإطار من مجلس الأمن ليصبح المرجع الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل، بما يعني، وفق "المدن"، تجاوز القرارات الدولية السابقة.
وأضافت "المدن" أن "من بين الشروط المطروحة عدم حصر صلاحيات القوات
الدولية بمنطقة جغرافية محددة".
وفي موازاة ذلك، نقلت الصحيفة أن "إسرائيل
تريد من الجيش اللبناني
تولّي مهمة سحب سلاح "حزب الله
" وتفكيكه، وأنها ستواصل الضغط العسكري والسياسي في ظل رفض الجيش القيام بذلك".
وعن إمكانية تمرير قرار من هذا النوع في مجلس الأمن، نقلت الصحيفة عن مصادرها قولها إن "روسيا
والصين لا يمكنهما استخدام حق النقض ضد مشروع قرار تقدّمه الدولة اللبنانية
المعنية مباشرة بالملف".
وأشارت المصادر إلى "قرار إنهاء مهام "اليونيفيل"، لافتةً إلى أن "الصين وروسيا وفرنسا لم تكن ترغب في إنهاء المهمة، إلا أن الاتفاق بين الولايات المتحدة
ولبنان وموافقة الدولة اللبنانية
على ذلك حالا دون تعطيل القرار".