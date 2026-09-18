ما بعد "اليونيفيل".. صلاحيات واسعة للقوة البديلة واتفاق الإطار إلى مجلس الأمن (المدن)

كتبت صحيفة "المدن":

"البحث اللبناني مع جهات دولية وإقليمية يتناول تأمين نشر قوات بديلة عن "اليونيفيل"، في ظل استمرار الخلاف حول طبيعة مهمتها وصلاحياتها والمرجعية التي ستنظّم عملها".



وبحسب الصحيفة، "يشترط أن يتم نشر أي قوة دولية بناءً على قرار من أو ، فيما يتمثل الشرط الأميركي - في منح هذه القوة صلاحيات ، وأن يتم نشرها بعد إقرار اتفاق الإطار من مجلس الأمن ليصبح المرجع الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل، بما يعني، وفق "المدن"، تجاوز القرارات الدولية السابقة.



وأضافت "المدن" أن "من بين الشروط المطروحة عدم حصر صلاحيات الدولية بمنطقة جغرافية محددة".



وفي موازاة ذلك، نقلت الصحيفة أن " تريد من تولّي مهمة سحب سلاح " " وتفكيكه، وأنها ستواصل الضغط العسكري والسياسي في ظل رفض الجيش القيام بذلك".



وعن إمكانية تمرير قرار من هذا النوع في مجلس الأمن، نقلت الصحيفة عن مصادرها قولها إن " والصين لا يمكنهما استخدام حق النقض ضد مشروع قرار تقدّمه المعنية مباشرة بالملف".



وأشارت المصادر إلى "قرار إنهاء مهام "اليونيفيل"، لافتةً إلى أن "الصين وروسيا وفرنسا لم تكن ترغب في إنهاء المهمة، إلا أن الاتفاق بين ولبنان وموافقة الدولة على ذلك حالا دون تعطيل القرار".