ضبطوه بالسلاح و5 هواتف... وهذا ما اعترف به!

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب المخدّرات المركزي في وحدة حول وجود أحد المطلوبين بجرائم مخدّرات في بلدة عين عنوب – ، وبحوزته هويّة مزوّرة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، وبتاريخ 25-08-2026، تمكّنت إحدى دوريات المكتب، بالتنسيق مع المجموعة الخاصّة في المذكورة، من توقيفه في المحلّة على متن سيارة من نوع “كيا”، وتبيّن أنّه يُدعى م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني)،وهو مطلوب بموجب /4/ مذكرات توقيف بجرائم مخدرات.

وبتفتيشه والسيارة، عُثر بحوزته على مسدّس حربي وممشط وطلقات صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى /5/ هواتف خلوية يستخدمها في إدارة شبكته للاتجار بالمخدّرات وترويجها، وهويّتَين مزوّرتَين تحملان رسمه الشمسي.

بالتحقيق معه، بيّن أنّه يدير شبكة للاتجار بالمخدّرات، من خلال مروّجين يعملون لصالحه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف جميع المتورّطين".