أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

ضبطوه بالسلاح و5 هواتف... وهذا ما اعترف به!

2026-09-18 | 11:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ضبطوه بالسلاح و5 هواتف... وهذا ما اعترف به!
ضبطوه بالسلاح و5 هواتف... وهذا ما اعترف به!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول وجود أحد المطلوبين بجرائم مخدّرات في بلدة عين عنوب – عاليه، وبحوزته هويّة مزوّرة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، وبتاريخ 25-08-2026، تمكّنت إحدى دوريات المكتب، بالتنسيق مع المجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة، من توقيفه في المحلّة على متن سيارة من نوع “كيا”، وتبيّن أنّه يُدعى م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني)،وهو مطلوب بموجب /4/ مذكرات توقيف بجرائم مخدرات.

وبتفتيشه والسيارة، عُثر بحوزته على مسدّس حربي وممشط وطلقات صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى /5/ هواتف خلوية يستخدمها في إدارة شبكته للاتجار بالمخدّرات وترويجها، وهويّتَين مزوّرتَين تحملان رسمه الشمسي.

بالتحقيق معه، بيّن أنّه يدير شبكة واسعة للاتجار بالمخدّرات، من خلال مروّجين يعملون لصالحه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف جميع المتورّطين".

مقالات ذات صلة
ضبطوه بالسلاح و5 هواتف... وهذا ما اعترف به!

محليات

محليات

قوى الأمن

ضبطوه

بالسلاح

هواتف...

اعترف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ما بعد "اليونيفيل" يُرسم في باريس.. والرياض حاضرة بقوة (النهار)
مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026