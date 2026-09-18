قتل 3 وفرّ.. تفاصيل حادثة إطلاق النار في المتن

وقع خلاف فردي بين عائلتين في منطقة الروسيات - تطور إلى إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وجريح نُقل بحالة حرجة إلى "مستشفى هارون" في .

