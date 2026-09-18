عشية توجّهه إلى أميركا.. اتصال بين بري وسلام

أجرى رئيس الحكومة عشية توجهه إلى الأميركية، اتصالاً برئيس

وتداول معه في آخر التطورات، ولا سيما في الجنوب، وفي المواضيع التي سيبحثها خلال لقاءاته في وواشنطن.