بعد الأمطار والسيول.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على أن تعود للارتفاع تدريجيأ خاصة في الداخل وعلى الجبال. معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: بين 22 و32 م°، 24 و32، بين 16 و32 م°.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال. الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال. الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الجنوبية في الفترة المسائية. الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.

- الحرارة على الساحل من 19 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 27 درجة، في الداخل من 18 إلى 29 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق : 06:24 ساعة غروب الشمس: 18:38