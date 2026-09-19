أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بعد الأمطار والسيول.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

2026-09-19 | 04:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد الأمطار والسيول.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
بعد الأمطار والسيول.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على أن تعود للارتفاع تدريجيأ خاصة في الداخل وعلى الجبال. معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و32 م°، بيروت 24 و32، زحلة بين 16 و32 م°.



- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال. الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال. الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الجنوبية في الفترة المسائية. الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.



- الحرارة على الساحل من 19 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 27 درجة، في الداخل من 18 إلى 29 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كم/س. 



- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.      حرارة سطح الماء: 29°م.



- الضغط الجوي: 1016 HPA           أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06:24           ساعة غروب الشمس: 18:38

مقالات ذات صلة
بعد الأمطار والسيول.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

محليات

الطقس

محليات

احوال الطقس

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب آلان عون للجديد: لا يحق لـ"حزب الله" الحكم على اتفاق الإطار بالفشل من دون منح الدولة حصرية السلاح
مراسل الجديد: سائقو الباصات يقطعون الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات

اقرأ ايضا في محليات

قرب المدينة الرياضية.. قتلته حجرة! (صور)
06:54

قرب المدينة الرياضية.. قتلته حجرة! (صور)

قضى الشاب محمد حمزة إثر تعرضه لحادث على طريق المطار - قرب جسر المشاة المحاذي للمدينة الرياضية.

وكان مجهولون قد أقدموا على رمي حجارة كبيرة باتجاه سيارته، ما أدى إلى إصابته، بحيث تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، ولاحقاً توفي متأثراً بجراحه.

يُذكر، أن هذه الحادثة هي الرابعة من نوعها، إذ سُجلت حوادث مماثلة في منطقتي الكولا وسليم سلام.

06:54

قرب المدينة الرياضية.. قتلته حجرة! (صور)

قضى الشاب محمد حمزة إثر تعرضه لحادث على طريق المطار - قرب جسر المشاة المحاذي للمدينة الرياضية.

وكان مجهولون قد أقدموا على رمي حجارة كبيرة باتجاه سيارته، ما أدى إلى إصابته، بحيث تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، ولاحقاً توفي متأثراً بجراحه.

يُذكر، أن هذه الحادثة هي الرابعة من نوعها، إذ سُجلت حوادث مماثلة في منطقتي الكولا وسليم سلام.

"الوجع واصل للعضم".. صرخة سجين من رومية!
Play
05:47
Play

"الوجع واصل للعضم".. صرخة سجين من رومية!

يواصل الموقوفون في سجن رومية المركزي إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم السابع، احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام.

05:47

"الوجع واصل للعضم".. صرخة سجين من رومية!

يواصل الموقوفون في سجن رومية المركزي إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم السابع، احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام.

في بيروت وضبية.. تدابير سير!
05:31

في بيروت وضبية.. تدابير سير!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

05:31

في بيروت وضبية.. تدابير سير!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026