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محليات

النائب آلان عون للجديد: لا يحق لـ"حزب الله" الحكم على اتفاق الإطار بالفشل من دون منح الدولة حصرية السلاح

2026-09-19 | 04:11
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النائب آلان عون للجديد: لا يحق لـ"حزب الله" الحكم على اتفاق الإطار بالفشل من دون منح الدولة حصرية السلاح
النائب آلان عون للجديد: لا يحق لـ"حزب الله" الحكم على اتفاق الإطار بالفشل من دون منح الدولة حصرية السلاح
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النائب آلان عون للجديد: لا يحق لـ"حزب الله" الحكم على اتفاق الإطار بالفشل من دون منح الدولة حصرية السلاح

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آلان عون للجديد: التأخير في المسار التفاوضي بالتوازي مع التقدّم الإسرائيلي سيُصعّب أكثر التوصل إلى اتفاق وما هو قادم قد يكون أخطر
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قضى الشاب محمد حمزة إثر تعرضه لحادث على طريق المطار - قرب جسر المشاة المحاذي للمدينة الرياضية.

وكان مجهولون قد أقدموا على رمي حجارة كبيرة باتجاه سيارته، ما أدى إلى إصابته، بحيث تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، ولاحقاً توفي متأثراً بجراحه.

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وكان مجهولون قد أقدموا على رمي حجارة كبيرة باتجاه سيارته، ما أدى إلى إصابته، بحيث تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، ولاحقاً توفي متأثراً بجراحه.

يُذكر، أن هذه الحادثة هي الرابعة من نوعها، إذ سُجلت حوادث مماثلة في منطقتي الكولا وسليم سلام.

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