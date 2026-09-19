فراس حمدان من حلتا: الجنوب لا يريد خطابات واوهام بل دولة واستقرار

قال النائب ، أن "الجنوب لا يحتاج إلى ديماغوجيا، ولا إلى من يزايد على وجعه، ولا إلى خطاب يزيد المسافة بينه وبين دولته. يحتاج إلى دولته أكثر من أي وقت مضى، إلى مؤسساتها وأجهزتها وسلطتها التنفيذية أكثر من أي وقت مضى، أما الشعارات البالية والوعود الكاذبة، سواء بالتعويضات لاعادة الاعمار عبر المراجع الدولية او ان الجنوب مقسم، فكما غيرها، سيُثبت الزمن أنها مجرد هراء للمتاجرة بأوجاعنا وجرحنا ومستقبلنا".

