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سفرات بلا وزراء (التفاصيل شفي النشرة المسائية)

2026-09-19 | 11:50
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سفرات بلا وزراء (التفاصيل شفي النشرة المسائية)
سفرات بلا وزراء (التفاصيل شفي النشرة المسائية)
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إطلاق نار في النقاش.. والمستهدف منزل قاضٍ عسكري
13:57

إطلاق نار في النقاش.. والمستهدف منزل قاضٍ عسكري

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بتعرّض منزل قاضي التحقيق العسكري حسام عطاالله في منطقة النقاش لإطلاق نار.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية مطلقي النار.

13:57

إطلاق نار في النقاش.. والمستهدف منزل قاضٍ عسكري

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بتعرّض منزل قاضي التحقيق العسكري حسام عطاالله في منطقة النقاش لإطلاق نار.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية مطلقي النار.

​ رسائل تحذيرية وصلت.. حراك في الشارع اللبناني؟
13:03

​ رسائل تحذيرية وصلت.. حراك في الشارع اللبناني؟

في المشهد السياسي تتجه الأنظار الى الولايات المتحدة وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام، المحمل بمواضيع مفصلية ترتبط باليونيفيل وما بعدها، إضافة الى اتفاق الاطار والمناطق التجريبية، ودعم لبنان، خاصة أن مفاعيل اجتماع فرنسا تحتاج الى خطوات تنفيذية ميدانية لبنانية تثبت سيادة الدولة وحضور الجيش بحصول لبنان على اي مساعدة" إن أتت"، كل ذلك في مقابل استمرار بقاء إسرائيل في الجنوب وعدم رغبتها في الانسحاب، وهو ما ترجم على لسان السفير الأميركي لدى إسرائيل (مايك هاكابي) الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان، حتى يصبح الجيش اللبناني قويا.



13:03

​ رسائل تحذيرية وصلت.. حراك في الشارع اللبناني؟

في المشهد السياسي تتجه الأنظار الى الولايات المتحدة وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام، المحمل بمواضيع مفصلية ترتبط باليونيفيل وما بعدها، إضافة الى اتفاق الاطار والمناطق التجريبية، ودعم لبنان، خاصة أن مفاعيل اجتماع فرنسا تحتاج الى خطوات تنفيذية ميدانية لبنانية تثبت سيادة الدولة وحضور الجيش بحصول لبنان على اي مساعدة" إن أتت"، كل ذلك في مقابل استمرار بقاء إسرائيل في الجنوب وعدم رغبتها في الانسحاب، وهو ما ترجم على لسان السفير الأميركي لدى إسرائيل (مايك هاكابي) الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان، حتى يصبح الجيش اللبناني قويا.



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