بين الإقرار والانتظار.. كيف كان سيُنفّذ قانون العفو العام؟ (النهار)



كتبت صحيفة "النهار":





أمّا وقد صدر في ، ومن ثم طُعن به، فبات معلّقاً، فإن السؤال يبقى: كيف يُنفّذ؟

تجيب مصادر "النهار" بأن "التنسيق مع الوزارة من جانب ، كان قد بدأ، خلال الأيام الماضية، وجرى التواصل مع للمباشرة بتنفيذ بنود ".



وتتدارك: " ، علّق تنفيذ القانون لحين صدور القرار النهائي".



وفي معطيات "النهار"، الآلية أو الهرمية لتنفيذ القانون حُدّدت، والأهم أنها ستنطلق من الداتا الموجودة لدى قوى الأمن الداخلي، فيما التمييزية تصدر التعاميم بتوقيت الإفراج، وطبعاً وفق الداتا وملفّ كل موقوف.



وتفيد أوساط متابعة للملف "النهار" أن "آليّة التنفيذ كانت ستستغرق أشهراً، وأن لا نيّة بالتأخير، لأن تنفيذ قانون عفو عامّ يختلف تماماً عن عقد جلسات محاكمة. هو بمثابة عمل إداري لتنفيذ قانون، ولا سيما أن لا يمكنه أن يعترض على قانون أقرّه ، لكن من واجبه البدء بتنفيذ القانون بلا إبطاء".