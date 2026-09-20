إسرائيل تخشى العبوات الناسفة.. هل يستغل "حزب الله" موسم الضباب؟ (معاريف)

تدخل المؤسسة الأمنية تأهب عملياتي قبيل "يوم الغفران"، وسط تقديرات باحتمال عودة إلى تنفيذ عمليات ضد الإسرائيلية في ، فيما تبقى في صدارة أولويات الاستخبارات والجيش الإسرائيليين.

ووفقًا لتقريرنشرته صحيفة "معاريف" ، تدرس سيناريوهات متعددة، من دون ورود معلومات استخباراتية تشير إلى نية أي طرف في جبهات القتال السبع مهاجمة الإسرائيلية.



وأوضح التقرير أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال استغلال موسم الضباب لتنفيذ عمليات بزرع عبوات ناسفة، باعتبار أن هذا الأسلوب يتيح له تنفيذ عمليات ميدانية مع إمكانية نفي مسؤوليته عنها أو الادعاء بأن العبوات قديمة، بما يحول دون اعتبارها خرقاً لوقف إطلاق النار.



وخلصت الصحيفة إلى أن يبقى التركيز الأمني منصباً بدرجة أكبر على ، وسط تقديرات إسرائيلية بأن النظام يقترب من مرحلة اضطراب داخلي، فيما لا يزال مدى قرب حدوث ذلك غير واضح.