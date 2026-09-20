إسرائيل تخشى العبوات الناسفة.. هل يستغل "حزب الله" موسم الضباب؟ (معاريف)

ووفقًا لتقريرنشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية
، تدرس إسرائيل
سيناريوهات متعددة، من دون ورود معلومات استخباراتية تشير إلى نية أي طرف في جبهات القتال السبع مهاجمة القوات
الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال استغلال حزب الله
موسم الضباب لتنفيذ عمليات بزرع عبوات ناسفة، باعتبار أن هذا الأسلوب يتيح له تنفيذ عمليات ميدانية مع إمكانية نفي مسؤوليته عنها أو الادعاء بأن العبوات قديمة، بما يحول دون اعتبارها خرقاً لوقف إطلاق النار.
وخلصت الصحيفة إلى أن يبقى التركيز الأمني الإسرائيلي
منصباً بدرجة أكبر على إيران
، وسط تقديرات إسرائيلية بأن النظام الإيراني
يقترب من مرحلة اضطراب داخلي، فيما لا يزال مدى قرب حدوث ذلك غير واضح.