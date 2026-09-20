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محليات

​ عن وزير الطاقة.. نائب "قواتي": إبن بيت وأصيل

2026-09-20 | 09:47
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​ عن وزير الطاقة.. نائب &quot;قواتي&quot;: إبن بيت وأصيل
​ عن وزير الطاقة.. نائب "قواتي": إبن بيت وأصيل

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى عبر حسابه على منصة X:

"بعد أنقرة والدوحة في الأيام الماضية، يتوجّه وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى نيويورك وواشنطن الأسبوع المقبل، بحثاً عن أي دعم أو مخرج يدفع بقطاع الطاقة إلى الأمام.

ميزة الصدّي أنه "ابن بيت وأصيل" وحريص على حقوق المواطنين والحفاظ على مالية الوطن، ولن يكون يوماً من وزراء الفجور والفساد وأصحاب الأجور، وبالطبع لم يكن يوماً من سلسلة الوزراء المستشارين وليس من المكهربين.

فرغم المطبات وصخب حملات التجني والتضليل والتجريح التي يتعرض لها، يعمل بصمت، بجدية وبحرفية، لا يتعب ولا يمل ولا يغرق في المناكفات. فتبقى جهوده شاخصة بحثاً عن حلول تهمّ اللبنانيين وخطط تضع القطاع على المسار الصحيح، عوض الغرق في وحول الفساد والرشوة والصفقات".
 
 
 
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