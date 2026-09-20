جمود ع كل الخطوط! (في المشهد السياسي بعد قليل)

النائب بيار بو عاصي لـ"الجديد": وزارة الطاقة بقيت لسنوات بيد جبران باسيل وكان أمامه الوقت والإمكانات ولم يحقق شيئاً نحن نتحمل مسؤوليتنا لكن لا حلّ استراتيجياً في ظل الوضع القائم والحرب